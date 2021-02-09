В отдаленные территории Свердловской области вакцина от COVID-19 поступит на следующей неделе

Вакцину от новой коронавирусной инфекции доставят в отдаленные населенные пункты Свердловской области на следующей неделе, сообщил на брифинге заместитель губернатора Павел Креков.

«Сегодня вакцина пришла в Ивдель, Североуральск, в ряд других отдаленных территорий. Даже Краснотурьинск и Серов — это тоже отдаленные территории, там вакцинация идет уже несколько недель. Другое дело, что у нас есть целый ряд сельских населенных пунктов, куда вакцина не пришла. Это произойдет на следующей неделе в основном. Будут созданы специальные передвижные пункты, в ряде случаев будет организован подвоз»,— сказал он.

Господин Креков добавил, что в марте регион начнет получать разновидность вакцины «Спутник V», которую можно хранить при более высоких температурах. По его словам, это облегчит вакцинацию на отделенных территориях.

Вакцинация от COVID-19 в Свердловской области началась в конце 2020 года. В первую очередь она касалась медиков и педагогов, однако сейчас на прививку может записаться любой желающий старше 18 лет. На прошлой неделе в регион поступила очередная партия вакцины на 60 тыс. доз. На данный момент на вакцинацию записались более 100 тыс. свердловчан.

По данным на 9 февраля, с начала пандемии в Свердловской области COVID-19 заразились 73 377 человек. Более 65 тысяч пациентов выздоровели, 2 157 человек скончались.

Михаил Мананников