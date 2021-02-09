На вакцинацию от COVID-19 записались более 100 тысяч свердловчан

Более 100 тыс. жителей Свердловской области записались на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, сообщил на брифинге заместитель губернатора Павел Креков. Сейчас вторым компонентом вакцины привились около 20 тыс. жителей региона.

Ежедневно в Свердловской области от коронавирусной инфекции вакцинируют около 5-6 тыс. человек, сказал господин Креков. По его словам, в общей сложности регион получил 115 тыс. доз вакцины. Через несколько дней ожидаются поставки еще 30 тыс. доз, на следующей неделе — еще 50-60 тыс. До конца марта регион планирует получить около 500 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Вакцинация от COVID-19 в Свердловской области началась в конце 2020 года. В первую очередь она касалась медиков и педагогов, однако сейчас на прививку может записаться любой желающий старше 18 лет. На прошлой неделе в регион поступила очередная партия вакцины на 60 тыс. доз.

По данным на 9 февраля, с начала пандемии в Свердловской области COVID-19 заразились 73 377 человек. Более 65 тысяч пациентов выздоровели, 2 157 человек скончались.

Михаил Мананников