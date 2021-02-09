Средний лимит по кредитным картам нижегородцев вырос на 3,9%

Средний размер лимита по кредитным картам в Нижегородской области составил 62,69 тыс. руб. по итогам четвертого квартала 2020 года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 3,9% выше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

В России в целом средний размер лимита по кредитным картам составил 67 тыс. руб. Рост по сравнению с 2019 годом составил 3,9%. Заметнее всего показатель вырос в Татарстане (+19,2%, до 64,9 тыс. руб.), Ставропольском крае (+15,5%, до 62 тыс. руб.) и Омской области (+13,6%, до 62,6 тыс. руб.)

Как ранее сообщалось, в Нижегородской области количество выданных новых кредитных карт сократилось на 28% в 2020 году.

Анастасия Еремина