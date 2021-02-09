Производители лекарств предупредили о риске остановки производства из-за новых правил использования этанола

Производители лекарственных препаратов пожаловались на дефицит поставок спирта, сообщил «Фарместник». Дефицит, вызванный новыми правилами использования этанола, может привести к остановке производства.

«В целом, сложившаяся ситуация ведет к остановке производства спиртосодержащих лекарственных препаратов и тех лекарств, при производстве которых используется этиловый спирт. По нашему мнению, данный вопрос требует незамедлительного внимания ведомств, ответственных за доступность лекарственных средств»,— сказала изданию директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова.

Новые правила вступили в силу в декабре 2020 года. Согласно им, поставщики фармсубстанций этанола при ее производстве должны использовать только собственно выпущенный спирт. Для этого им необходимо иметь лицензии Минпромторга и Росалкогольрегулирования. По сведениям «Фармвестника», обе лицензии сейчас есть только у одного из производителей фармсубстанции этанола.

Кроме того, производители лекарств теперь не могут использовать на производстве обычный спирт, а только фармацевтическую субстанцию этанола. Компания «Вифитех», специализирующаяся на производстве спиртосодержащих препаратов, сообщила об отсутствии поставок спирта с начала года. «Вырабатываем остатки, если спирта не будет в ближайшую неделю, наш завод будет закрыт»,— сказал генеральный директор компании Сергей Постельников.