В Сочи с «мусорного Памира» вывезли 80% отходов

Оператор по вывозу ТБО, АО «Крайжилкомресурс», отправил на Белореченский полигон 80% объема мусорной свалки с перегрузочной станции в Сочи на ул.Водраздельной, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Место скопления несортированных ТБО, за свой масштаб получившего от местных жителей название «мусорный Памир», сегодня с инспекционным визитом посетил вице-губернатор Краснодарского края Александр Трембицкий.

По сообщению пресс-службы, перегрузочная станция была организована оператором по вывозу ТБО, АО «Крайжилкомресурс» на ул.Водораздельной,1, по причине того, что полигон в Белореченске «временно не принимал отходы из Сочи». Как следствие, за несколько дней на площадке под открытым небом скопились тонны мусора, что не соответствует условиям его хранения и утилизации.

«Чтобы пресечь возникновение подобных ситуаций впредь, регоператор совместно с краевым министерством ТЭК и ЖКХ к предстоящему летнему сезону разработает четкий план-график, который обеспечит рациональный вывоз отходов. В отношении «Крайжилкомресурса» проведем служебную проверку по факту перенакопления мусора,» – заявил Александр Трембицкий.

По словам генерального директора Белореченского мусорного полигона Александра Гуймана, для полноценного возобновления работы сортировочный комплекс был переведен на круглосуточный режим работы, также изменился технологический процесс разделения мусора и были установлены дополнительные мобильные сортировочные комплексы.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, АО «Крайжилкомресурс» размещает несортированные отходы из Сочи на Белореченском полигоне вопреки решению суда, что нарушает запрет на захоронение опасных отходов и ТКО, содержащих полезные компоненты. Как следствие, Белореченский полигон систематически отказывается принимать несортированные отходы, что приводит к проблеме переполнения мусоросортировочных и перегрузочных площадок в Сочи.

Ольга Логинова