«Ювентус» – «Интер»: ставки с повышенными коэффициентами на матч 9 февраля

9 февраля «Ювентус» на своем поле примет «Интер» в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Италии. Фонбет предлагает повышенные коэффициенты и более 450 котировок на эту игру. На победу «Ювентуса» можно поставить за 2.75, на ничью – за 3.60, на победу «Интера» – за 2.60, на гол головой – за 2.50, на фол в первые три минуты игры – за 1.50, на незасчитанный гол – за 2.40.

Ставки на игроков

В Линии принимаются ставки на футболистов обеих команд. На гол Бареллы или Сенси можно поставить за 2.90, на ассист Лукаку – за 6.00, на желтую карточку Кьеллини – за 4.50, на гол Перишича из-за штрафной – за 12.00, на гол Куадрадо – за 5.50, на гол Мартинеса и победу «Интера» – за 5.00.

Криштиану Роналду

Роналду сделал дубль в первом матче 1/2 финала Кубка Италии и помог «Ювентусу» выиграть со счетом 2:1. На гол Криштиану в первом тайме можно поставить за 3.55, во втором – за 3.55, на гол левой ногой – за 9.00, правой – за 2.55, на голевую передачу – за 4.00, на гол Роналду и победу «Ювентуса» – за 4.00.

Всего в Линии более 15 котировок на Роналду. Варианты с самыми крупными коэффициентами: гол из-за штрафной за 12.00, удаление за 40.00, автогол за 50.00.

Лаутаро Мартинес

Лаутаро забил единственный гол «Интера» в первом полуфинальном матче Кубка Италии. В этом сезоне чемпионата Италии Мартинес отметился 10 голами и 4 ассистами. На гол Мартинеса можно поставить за 3.00, на голевую передачу – за 5.00, на гол или ассист – за 2.40, на гол правой ногой – за 3.55, левой – за 16.00.

Всего в Линии более 15 котировок на Мартинеса. Варианты с самыми крупными коэффициентами: первый и последний гол в матче – за 18.00, голы в обоих таймах – за 20.00, автогол – за 50.00.

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