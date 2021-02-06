В Свердловскую область доставили 60 тыс. доз вакцины от COVID-19

В Свердловскую область поступило еще 60 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутника V», сообщили в региональном оперштабе. Вакцина распределена по больницам региона и развозится в муниципалитеты. В числе городов, в которые поступит препарат из новых партий, — Березовский, Камышлов, Ирбит, Североуральск, Нижняя Тура и др. Записаться на вакцинацию можно по телефону «122» или через регистратуры больниц.

С начала пандемии в регионе было зарегистрировано 71 817 случаев заболевания COVID-19. Более 64 тыс. пациентов уже выздоровели, 2 092 человека скончались.