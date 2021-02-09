Количество коек для больных COVID-19 в Свердловской области сократили в два раза

В медицинских учреждениях Свердловской области количество коек для больных новой коронавирусной инфекцией сократили с 11 до 5 тыс., сообщил на брифинге заместитель губернатора Павел Креков. По его словам, около 2 тыс. коек сейчас свободны. В ближайшее время к оказанию плановой медицинской помощи планируют вернуть еще 600 коек.

Ранее господин Креков заявлял, что количество коек для больных коронавирусом в регионе сократили на 40%. При этом количество больных, которые лечатся на дому, сократилось с 11 до 7 тыс. человек.

На 9 февраля с начала пандемии в Свердловской области COVID-19 заразились 73 377 человек. Более 65 тысяч пациентов выздоровели, 2 157 человек скончались.

Михаил Мананников