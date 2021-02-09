Средний чек сервиса igooods за год вырос на 17%

Средний чек сервиса доставки продуктов igooods за 2020 год вырос на 17%, до 4,3 тыс. рублей. Ежедневно сервисом пользуются более 5,6 тыс. человек, говорится в исследовании аналитического агентства INFOline. Доля сервиса доставки на рынке розничных онлайн-продаж Петербурга достигла 20%.

По данным аналитиков, больше всего заказов поступает от жителей Ленинского, Комендантского проспектов и проспекта Ветеранов.

Оборот розничной торговли в Петербурге за прошлый год составил 1,5 трлн рублей, а сервиса igooods — 7,8 млрд рублей. В компании ранее отмечали, что на число заказов влияет погода.