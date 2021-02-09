Правительство Ленобласти прокомментировало отчет Счетной палаты о качестве воды

Председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Александр Тимков разъяснил данные по экологической реабилитации водных объектов, приведенные Счетной палатой в специальном отчете. По его словам, отчет не касался качества питьевой воды, как передавали некоторые СМИ.

«Отчёт касается анализа результативности принятых мер по экологической реабилитации водных объектов и о нагрузке в регионах по сточным водам, и здесь Ленинградская область не находится даже в первой десятке», — заявил господин Тимков. Его слова цитирует пресс-служба регионального правительства.

Также чиновник напомнил о том, что в 2020-м году Ленинградская область на 100% реализовала федеральный проект «Чистая вода».

Как писал “Ъ-СПб” ранее, объемы уборки на водных объектах Санкт-Петербурга увеличились в 1,5 раза за последние пять лет.