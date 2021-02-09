Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, где появилась петрушка и как ее использовали в разные времена.

Сегодня путешествие в поисках «травы, растущей на камнях» — именно так переводится название всем нам известной огородной петрушки. По египетской версии бог Сет вырвал глаз у другого бога Гора, и из капель крови пролившихся на землю проросла искомая нами трава.

Однако греки считают, что петрушка появилась из брызг крови Архемора, сына царя Ликурга, погибшего от укуса змеи, в то время как он был оставлен своей легкомысленной кормилицей Гиспиллой (она отлучилась, чтобы показать путь к источнику участникам военного похода на Фивы).

В честь погибшего, кстати, были учреждены Немейские игры. И родиной петрушки принято считать Средиземноморье, хотя египтяне и упоминали ее раньше как кулинарную специю, магическую траву и целебное средство. Они вплетали траву в волосы, приносили в дом как оберег, а греки дали название петроселинум, что и означало «растущая на камне».

Потом растение славили римляне: говорят, что гладиаторы жевали петрушку перед боем, дабы освежить не только дыхание, но и силы, и уже после Рима чудесная трава попала в западную Европу. После того как Карл Великий повелел выращивать ее в своих садах, авторитет ее вырос еще больше.

Правда, два с лишним века петрушке приписывали связь с дьяволом и называли колдовской травой. Но что такое пара веков для растения, соком которого пользовались Мария Медичи, Таис Афинская и даже наша императрица Елизавета протирала отваром петрушки лицо, приговаривая: «Ах, зело для кожи хорошо, ах, какой беленькой становится»?

Однако не такой уж белой и пушистой оказалась петрушка. Роспотребнадзор не так давно причислил ее семена и масло из них к ядовитым и даже наркотическим веществам.