Координатора штаба Навального в Екатеринбурге принудительно доставят в московский суд

Сотрудники транспортной полиции принудительно доставят координатора штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько в Солнцевский районный суд Москвы из-за неявки на заседание 5 февраля, говорится в Telegram-канале штаба.

Напомним, его обвиняют в неповиновении требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП). По данным полиции, Алексей Гресько 17 января, в день возвращения оппозиционера Алексея Навального в Россию, нарушил общественный порядок и оказал неповиновение сотрудникам полиции в московском аэропорте Внуково. Защита господина Гресько заявляла, что во Внуково он находился со своим сыном, которого забирал из московской больницы, и его нахождение в аэропорту не было связано с прилетом Алексея Навального.

Позднее сотрудники московской транспортной полиции прибыли в Екатеринбург, где господин Гресько находился под арестом за организацию несанкционированного шествия 23 января. 2 февраля Алексей Гресько вышел на свободу после 10 суток ареста.

Сейчас транспортная полиция везет господина Гресько в аэропорт Кольцово для транспортировки в Москву. Согласно определению суда, рассмотрение дела состоится 9 февраля. По данной статье ему грозит штраф от 500 до 1 тыс. руб. либо до 15 суток административного ареста.