Кадастровая палата по Краснодарскому краю напоминает о необходимости снятия с учета снесенного дома Строительство нового дома на месте снесенного по законодательству невозможно без снятия с кадастрового учета демонтированного объекта.

Для чего это нужно? Во-первых, для того, чтобы поставить новый дом на кадастровый учет, а во-вторых, все сведения об объектах капитального строительства передаются в налоговую инспекцию для начисления налога на недвижимость, и если не снять с учета демонтированный дом, то налог на него так и будет начисляться. В-третих, новый дом, построенный на месте старого, без порядка в документах принесет его владельцу не мало хлопот при продаже или других сделках.

Для снятия объекта недвижимого имущества с кадастрового учета, необходимо подготовить следующие документы:

документ удостоверяющий личность;

нотариально удостоверенная доверенность, если от имени собственника обращается третье лицо;

заявление о снятии объекта с кадастрового учета;

правоустанавливающие документы необходимы в случае, если права на снесенный объект возникли до начала 1998 года и не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав;

акт обследования, подтверждающий прекращение существования объекта недвижимости (такой акт составляет кадастровый инженер, получить сведения и выбрать квалифицированного кадастрового инженера можно на официальном сайте Росреестра в разделе «Реестр кадастровых инженеров»);

судебное постановление, если объект снимается с учета по решению суда.

Подать документы можно через Личный кабинет на сайте Росреестра, при этом необходимо быть владельцем электронной цифровой подписи (ЭП). Подпись оформляется в Удостоверяющем центре Кадастровой палаты.

Также обратиться с документами в бумажном виде можно в ближайший многофункциональный центр, с адресами и графиком работы которых можно ознакомиться на едином портале.

Почтовым отправлением нотариально удостоверенные в обязательном порядке документы и заявление направляются по адресу: ул. Сормовская, д. 3, Краснодар, 350018. Отправка корреспонденции осуществляется заказным письмом с уведомлением и описанием вложения.

После снятия объекта недвижимости с кадастрового учета заявитель получит выписку о том, что объект не числится на учете в органах регистрации. Только после этого можно начинать на законных основаниях строительство нового жилья и оформление документов.