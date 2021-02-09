«Россети Тюмень» установят в 2021 году 17 тысяч «умных» электросчетчиков

Энергетики компании «Россети Тюмень» планируют установить 17 тыс. интеллектуальных приборов учета электроэнергии до конца 2021 года, в 2020 году этот показатель составил 22 тыс., сообщили в пресс-службе компании. Таким образом, охват потребителей возрастет до 77% (178 тыс. счетчиков).

«Создание системы интеллектуального учета не только оптимизирует внутренние бизнес-процессы компании и снижает OPEX передачи электроэнергии, но также повышает надежность и качество энергоснабжения региона. Интеллектуальная система учета электрической энергии позволяет обеспечить своевременный информационный обмен показаниями приборов учета электрической энергии и их хранение, мониторинг основных показателей качества электрической энергии и при необходимости удаленное управление приборами учета»,— рассказал заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг АО «Россети Тюмень» Владимир Кирюхин. Он добавил, что технология позволяет увеличить скорость ремонтных работ энергосистемы.

За счет установки новых счетчиков «Россети Тюмень» уже снизили уровень потерь электроэнергии в распределительных сетях на юге Тюменской области на 3,9% относительно показателей 2019 года, что позволило сэкономить 86 млн кВтч или 212 млн руб.

Потребители «умных» счетчиков получают возможность экономить, самостоятельно контролируя энергопотребление, и снижать расходы за счет перехода на другой тариф.

Напомним, программу «Россетей Тюмень» по установке счетчиков интеллектуального учета электроэнергии планируется реализовать к 2030 году.

Территория обслуживания АО «Россети Тюмень составляет около 1,5 млн квадратных км и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВтч.

Ирина Пичурина