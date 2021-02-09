В Белгородэнерго в связи c непогодой повысили контроль за функционированием энергообъектов

Фото: Белгородэнерго

В «Россети Центр Белгородэнерго» в связи с ухудшением погодных условий введен режим повышенной готовности и усилен контроль за функционированием энергообъектов. В настоящее время весь регион находится под воздействием циклона с осадками в виде снега, метели и сильным ветром с порывами до 20 м/с.



На дежурстве находится 43 оперативно-выездные бригады в составе 86 человек, укомплектованных 42 единицами спецтехники. В случае возникновения нештатных ситуаций в электросетевом комплексе для проведения аварийно-восстановительных работ будет привлечено еще 163 эксплуатационных бригад в составе 702 человек, оснащенных 207 единицами спецтехники и укомплектованных необходимыми инструментами и оборудованием. В распоряжении энергетиков — 23 резервных источника электроснабжения, которые могут быть задействованы для временной подачи электроэнергии социально значимым объектам.

«Россети Центр Белгородэнерго» настоятельно рекомендует гражданам соблюдать правила безопасности и в период непогоды не находиться вблизи электроустановок — это может быть смертельно опасно. В случае обнаружения обрывов проводов ЛЭП — не приближаться к ним ближе, чем на 8-10 метров, и незамедлительно сообщать по телефону прямой линии 8-800-220-0-220, короткий номер 13-50.