В Петербурге появилась новая государственная награда

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление «О награде Правительства Санкт Петербурга — нагрудном знаке «За особые заслуги в области международного сотрудничества». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Награду предполагается вручать за выдающиеся заслуги в области международного сотрудничества. При этом награждены могут быть не только граждане России, но и иностранцы и лица без гражданства. Награждать будут не более 10 человек в год.

Как сообщал “Ъ-СПб”, на этой неделе губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко наградил ученых ко Дню российской науки.