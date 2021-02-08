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Губернатор Ленобласти наградил ученых ко Дню российской науки

Александр Дрозденко вручил награды семи победителям ежегодных конкурсов «За вклад в развитие науки и техники в Ленобласти» и «За лучшую научно-исследовательскую работу». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что в этом году среди представленных на конкурсы разработок были технологии для повышения урожайности зерновых и масличных, диагностики различных заболеваний, а также исследования зрительной системы человека и испытания систем наблюдения из космоса. Также благодарность губернатора получили два самых высокоцитируемых ученых региона.

Ранее в этот же день сообщалось о предложении господина Дрозденко включить уничтожение борщевика в список общественных работ.

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