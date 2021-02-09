Аркадий Чернецкий поздравил Алексея Орлова с избранием на должность мэра Екатеринбурга

Член Совета Федерации, бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий поздравил Алексея Орлова с избранием на должность главы города.

«Я верю, что ваш, Алексей Валерьевич, жизненный и трудовой опыт позволит оперативно войти в курс дел большого и хлопотного городского хозяйства, сформировать профессиональную команду и продуктивно работать над решением злободневных городских проблем. А также – обеспечить выполнение стратегических проектов развития Екатеринбурга», — приводит текст поздравления департамент информационной политики Екатеринбурга.

Напомним, дума Екатеринбурга избрала нового главу города сегодня, 9 февраля. По итогам голосования кандидатуру господина Орлова поддержал 31 депутат, двое воздержались. Никто не проголосовал против.

Инаугурация Алексея Орлова в новой должности состоится 10 февраля. Отметим, данная церемония не проводилась в Екатеринбурге уже 13 лет — с последнего срока Аркадия Чернецкого в должности главы города.