На КамАЗе назначен директор по экономике

Гендиретор КамАЗа Сергей Когогин назначил на новую руководящую должность — директора по экономике Бориса Модестова, сообщило корпоративное издание.

Борис Модестов родился 4 декабря 1987 года в Казани. В 2010 году окончил К(П)ФУ по специальности «Прикладная математика и информатика». Работу на КамАЗе начал в 2016 году на должности заместителя руководителя проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КАМАЗ» – директора по координации и контроллингу. С 2018 работал директором департамента экономики.

Ранее «Ъ-Казань» писал о назначении 44-летнего Наиля Замалиева заместителем директора по развитию автомобильного завода КамАЗа.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"

Полина Петрова, "Ъ-Казань"