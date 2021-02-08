Когогин назначил замдиректора по развитию автозавода КамАЗа

Гендиректор КамАЗа Сергей Когогин назначил 44-летнего Наиля Замалиева заместителем директора по развитию автомобильного завода. Как отмечает корпоративное издание КамАЗа, это новая должность в управлении автозаводом.

До назначения с 2018 года господин Замалиев работал главным инженером автозавода.

Он начал карьеру на КамАЗе в 2000 году с позиции инженера-технолога. Затем работал начальником бюро, начальником конструкторско-технологического отдела оригинальных автомобилей, начальником отдела анализа эффективности сборки. В 2013 году был назначен заместителем главного технолога по сопровождению производства.

Наиль Замалиев женат, воспитывает сына.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"