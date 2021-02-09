Председатель Правительства России провел встречу с Главой Адыгеи по вопросам социально-экономического развития региона

В ходе двусторонней встречи Председателя Правительства России Михаила Мишустина с Главой Адыгеи Муратом Кумпиловым были обсуждены актуальные для региона вопросы, а также ход реализации в республике Индивидуальной программы социально-экономического развития.

«Хочу поблагодарить Вас за организацию поездки. Мы сегодня побывали на производстве сельхозпродукции – увидели, как производят адыгейский сыр, после посетили современное образовательное учреждение. Сегодня Адыгея входит в число регионов, которым оказывается поддержка, в частности выделяется ежегодно 1 млрд. рублей через Индивидуальную программу развития, и нам важно знать, как она реализуется в республике», - сказал Михаил Мишустин.

Мурат Кумпилов поблагодарил главу Правительства за внимание к Адыгее и возможность обсудить насущные для республики вопросы.

«Мы очень признательны Президенту и Правительству России за возможность реализации на территории республики Индивидуальной программы. Нам важно было в первый год включить в нее социальные объекты. В последующем, в рамках данной программы будем воплощать масштабные инфраструктурные проекты», - сказал Мурат Кумпилов.

Глава республики доложил, что по Индивидуальной программе уже реализованы проекты реабилитационного центра и стоматологической поликлиники. Новое многоэтажное здание площадью более 5,5 тыс. кв. м располагается в Черемушках – густонаселенном микрорайоне города. Кроме того, руководитель региона рассказал о предстоящем на днях открытии детской поликлиники в Майкопе, введении в эксплуатацию здания Дома культуры в п. Яблоновском и культурно-спортивного досугового центра в п. Энем.

Говоря об объектах Индивидуальной программы, Глава республики рассказал о начале реализации в этом году проекта по реконструкции набережной горпарка республиканской столицы. Общая стоимость работ, которые должны завершиться в 2022 году, составит 405,7 млн. рублей. Вместе с тем отмечена необходимость дополнительного финансирования по капремонту городских бассейнов, которые являются неотъемлемой частью архитектурного облика парка. Председатель Правительства России заверил, что в ближайшее время им будут сформированы поручения Минфину по изысканию недостающих средств.

В ходе встречи Михаил Мишустин затронул вопрос скорейшего завершения строительства новой ветки магистрального водовода к Майкопу и населенным пунктам Майкопского района. Руководитель региона доложил, что протяженность нового водовода с отводами составила 129 км. Идет последний этап работ, окончание проекта запланировано в конце I квартала текущего года.

В завершении встречи Михаил Мишустин пожелал руководству республики удачи и подчеркнул, что все инициативы региона будут тщательно рассмотрены в профильных министерствах и ведомствах.

Отметим, что Индивидуальная программа социально-экономического развития республики, которая поддержана руководством страны, позволит Адыгее решить актуальные вопросы, связанные с развитием энергетической инфраструктуры, реализацией инвестпроектов в промышленности, АПК и туризме, поддержкой субъектов МСП. Ряд мероприятий по совершенствованию социальной инфраструктуры будут способствовать повышению доступности качественной медпомощи, услуг в сфере культуры и спорта.