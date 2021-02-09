Председатель Правительства РФ провел встречу с представителями АПК Адыгеи

Сегодня Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провел встречу с представителями агропромышленного комплекса республики. Также в беседе приняли участие Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Встреча состоялась в Гиагинском районе республики на молзаводе «Тамбовский», где перед мероприятием глава Кабмина РФ ознакомился с производством адыгейского сыра.

«Мне очень важно знать, как сейчас чувствует себя малый и средний бизнес в регионе, какие есть вопросы и проблемы, которые в том числе возникают из-за пандемии. Мы пользуемся старой доброй традицией – встречаемся с предпринимателями. Это дает нам возможность хорошо узнать, чем живет регион, и из первых уст услышать все вопросы, которые у вас есть. Мы также хотим понять, насколько востребованы меры, которые достаточно системно предусматривает Правительство для малого и среднего предпринимательства», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Основными темами обсуждения стали финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий», расширение мер поддержки сельхозэкспорта, грантовая помощь отрасли.

Отдельно Председатель Правительства РФ коснулся темы производства адыгейского сыра.

«Мы видели вашу продукцию сейчас, она образует такой великолепный бренд. Мы поддерживаем региональные бренды, и то, что вам удалось его и сохранить, и защитить права на интеллектуальную собственность, это очень хорошо», – отметил Михаил Мишустин.

Представителями Ассоциации производителей адыгейского сыра на встрече было отмечено, что благодаря системной работе удалось отстоять в судах различных инстанций исключительное право на производство адыгейского сыра на территории Республики Адыгея. Брендовый продукт республики пользуется спросом не только на российском рынке, но и за рубежом. С 2012 года начались поставки адыгейского сыра в Европу. И сообщество производителей адыгейского сыра рассчитывает на дальнейшую господдержку экспортной деятельности.

Михаил Мишустин отметил, что Российский экспортный центр готов содействовать в получении экспортерами субсидий на возмещение части затрат, связанных с сертификацией продукции. В текущем году финансирование этого направления увеличено в 4 раза и составляет 450 млн. рублей.