Первые гости нового ЖК «Салют»

6 февраля в жилом комплексе «Салют», 2-й дом1, состоялся первый День открытой стройки. За четыре часа объект посетили более двухсот человек: среди них были не только клиенты, уже купившие квартиру, но и те, кто только подыскивает себе жилье.

Дни открытой стройки PAN City Group2 проводит регулярно: благодаря таким мероприятиям можно оценить темпы строительства дома, определиться с планировкой, задать вопросы строителям, посетить демонстрационную квартиру (шоу-рум) и оценить качество и характеристики внутренней отделки квартир, а также познакомиться с будущими соседями.

«Мы благодарим всех, кто провел этот день с нами и посетил строительную площадку. Один из самых популярных вопросов клиентов – как быть, если есть желание купить квартиру в ЖК «Салют», но средства на покупку будут лишь после реализации имеющегося жилья, – рассказывает руководитель отдела продаж PAN City Group Екатерина Волжанина. – Учитывая прогнозируемый рост цен в 2021 году, а также высокую степень готовности и скорую сдачу жилого комплекса, стоимость квартир будет только расти. Даже учитывая затраты на аренду жилья в период до сдачи дома, купив квартиру сейчас, вы можете существенно сэкономить. Кроме того, в данный момент еще есть выбор этажа и планировок, а специалисты отдела продаж компании PAN City Group готовы оказать квалифицированную услугу по реализации вторичного жилья».

На Дне открытой стройки несколько клиентов определились с планировкой и оформили бронь на понравившееся жилье: таким образом, в комплексе осталось меньше 40 свободных квартир. Не откладывайте решение о покупке: с ростом процента готовности жилого комплекса увеличивается стоимость квартир, а их наличие тает на глазах. Забронировать квартиру со скидкой до 3%3 можно на сайте проекта salutdom.ru, в отделе продаж по телефону (342) 207-17-07 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж.

Следить за ходом строительства жилого комплекса можно на официальном сайте salutdom.ru, а также в мобильном приложении PAN. Следите за новостями в официальной группе «ВКонтакте» и «Инстаграм»: в ближайшее время откроется запись на регулярные экскурсии в жилой комплекс!