Акции «М.Видео—Эльдорадо» растут на фоне сообщения о новой дивидендной политике

Группа «М.Видео—Эльдорадо» приняла новую дивидендную политику. Она предполагает выплаты в размере не менее 100% прибыли по МСФО. На этих новостях акции «М.Видео» выросли более чем на 8%.

«Компания намерена осуществлять дивидендные выплаты два раза в год. Первые дивиденды в рамках новой политики группа планирует выплатить по итогам работы за 2020 год, с учетом выплаты в декабре 2020 г. промежуточных дивидендов в размере 5,4 млрд руб., что соответствовало 100% консолидированной чистой прибыли по МСФО за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.»,— говорится в сообщении.

На фоне принятия новой дивидендной политики акции «М.Видео» на Мосбирже пошли вверх. В ходе торгов цена подскочила на 8,34%, до 870 руб. за штуку. По данным на 10:58 акции стоили 846 руб. (+5,35%).