Электрический купе-кроссовер Audi e-tron Sportback будет стоить от 6,4 млн рублей

Компания Audi назвала стоимость электрического купе-кроссовера e-tron Sportback на российском рынке.

Модель появится в единственном варианте 55 quattro с двумя электромоторами суммарной мощностью 360 л.с., способных кратковременно выдавать до 408 л.с. Батарея емкостью 95 кВт/ч обеспечивает автономность до 446 км.

В базовой комплектации e-tron 55 quattro Sportback будет стоить 6,4 млн руб., а с фиксированными пакетами опций цена электромобиля вырастет: версия Advance оценивается в 6,8 млн руб., Sport — 7,2 млн руб. Топовым вариантом будет Design за 7,3 млн руб.

Напомним, премьера электрического купе-кроссовера Audi e-tron Sportback состоялась в ноябре 2019 года.