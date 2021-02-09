«Локомотив-Кубань» в выездном матче выиграл у команды «Химки»

Команда «Локомотив-Кубань» со счетом 92:90 выиграла матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Химок», который состоялся накануне в Москве.

Краснодарские баскетболисты вели в счете всю первую половину матча и к большому перерыву подошли с преимуществом в 13 очков, и сохранял преимущество в 10 очков вплоть до финала игры. Во второй половине встречи «Химкам» удалось перехватить инициативу, в третьем периоде отыграть шесть очков и за семь секунд до конца матча сравнять счет - 90:90. Победу «Локомотив-Кубань» принес дальний средний бросок, который на последних секундах игры выполнил Найджел Уильямс-Госс.

Наиболее результативными игроками по итогам встречи, согласно статистике игры, стали Алексей Швед («Химки»), набравший 27 очков и сделавший 10 передач, и Миндаугас Кузминскас («Локомотив-Кубань»), набравший 24 очка и выполнивший 15 передач.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, 16 января «Локомотив-Кубань» на выезде с крупным счетом обыграл «Нижний Новгород», прервав серию поражений, которую тренер команды Евгений Пашутин назвал «январским кризисом».

Ольга Логинова