«Локомотив-Кубань» на выезде с крупным счетом обыграл «Нижний Новгород»

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Нижний Новгород». Встреча закончилась со счетом 94:73 (30:17, 19:23, 21:21, 24:12) в пользу краснодарской команды.

В составе победителей самым результативным игроком стал Уилл Каммингс, набравший 25 очков. Кроме того, 19 очков оказалось на счету Миндаугаса Кузминскаса. Среди нижегородцев самый высокий результат у Кейси Шеперда – 17 очков.

Для «железнодорожников» это первая победа после двух поражений. По результатам матча «Локомотив-Кубань» обошел своих соперников и теперь занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе девять побед в 14 играх. «Нижний Новгород» расположился на пятой строчке с шестью победами в 10 встречах.

Следующий матч подопечные Евгения Пашутина проведут в Италии: в рамках Топ-16 Еврокубка краснодарский клуб встретится с местным «Тренто».

Алексей Белянин