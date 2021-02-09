В январе выдано рекордное количество ипотечных кредитов

В России в январе было выдано рекордное число ипотечных кредитов по сравнению с предыдущими годами, сообщает РБК. По предварительной оценке «Дома.РФ» и Frank RG, всего было выдано 96 тыс. кредитов на общую сумму 265 млрд руб. Для сравнения, в январе прошлого года, по данным ЦБ, было выдано 78 тыс. кредитов на 189 млрд руб. Объем ипотеки вырос на 19% в количественном выражении и на 29% — в денежном.

В январе, однако, выдача ипотеки оказалась ниже декабрьских показателей — 560 млрд руб. По словам руководителя аналитического центра «Дом.РФ» Михаила Гольдберга, такая ситуация является традиционной, и это объясняется долгими праздниками.

«Ставки в рыночном сегменте сейчас ниже, чем год назад, примерно на 1 п. п. и составляют примерно 7,85–8,05%. По рыночным условиям сейчас выдается около 70% всей ипотеки. Кроме того, на рынке новостроек действует целый ряд ипотечных программ с госучастием, в том числе программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, которой год назад еще не было»,— сказал господин Гольдберг.

2020 год был рекордным по выдаче ипотеки. Российские банки выдали свыше 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму 4,29 трлн руб., согласно данным ЦБ. В 2019 году было выдано всего 1,27 млн кредитов на 2,85 трлн руб. Суммарная задолженность граждан по ипотеке по итогам 2020 года при этом превысила 9 трлн руб., увеличившись на 21%.

Подробности — в материале “Ъ” «Госпрограмма вытянула ипотеку».