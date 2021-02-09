Канада отложила слушания о депортации эсэсовца Оберлендера как минимум до 19 марта

Комиссия по иммиграции Канады отложила рассмотрение вопроса о депортации эсэсовца Гельмута Оберлендера как минимум до 19 марта, сообщила представитель ведомства Анна Пейп. Ранее власти Канады не могли начать рассмотрение дела из-за пандемии коронавируса. СКР подозревает его в причастности к массовым убийствам.

«Могу подтвердить, что федеральный суд Канады издал постановление о приостановке процедуры слушания о приемлемости (IMM-6692-20) по этому делу. В результате комиссия по миграции была вынуждена в административном порядке отложить вопрос до 19 марта 2021 года включительно»,— сказала госпожа Пейп «РИА Новости». Точная дата рассмотрения вопроса о депортации на данный момент неизвестна, добавила она.

СКР подозревает 96-летнего Гельмута Оберлендера, переводчика зондеркоманды СС 10а, в пособничестве убийству 214 воспитанников Ейского детского дома во время оккупации Краснодарского края. В октябре 2019 года СКР возбудил уголовное по ст. 357 УК РФ (геноцид). Россия попросила Канаду о помощи в расследовании этого уголовного дела. Также Гельмут Оберлендер может быть причастен к организации массовых расстрелов жителей Ростовской области и Краснодарского края членами Зондеркоманды СС-10 «а».