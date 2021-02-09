Группа «Сафмар» сохранит немного пенсий

Небольшой НПФ «Моспромстрой-фонд», принадлежащий холдингу семьи Гуцериевых «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ), не вошел в сделку по продаже НПФ «Сафмар». Об этом рассказали “Ъ” несколько человек, знакомых с параметрами сделки. Этот фонд работает только по добровольным пенсионным программам, пенсионные резервы составляют 339,3 млн руб., из которых 71,4 млн руб. — это страховой резерв. Помимо «Моспромстрой-фонда», у холдинга остаются лизинговая компания «Европлан», 49% страховой компании ВСК, 85% кредитного брокера «Директ кредит центр», а также два оператора выкупа собственных акций СФИ (Weridge Investments и Barigton Holdings). При этом первая офшорная компания в конце прошлого года приобрела у компании Ericaria Holdings, также принадлежащей семье Гуцериевых, почти 10% акций «М.Видео».

Илья Усов