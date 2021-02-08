Регистрация бренда «Казань — гастрономическая столица Россия» стоила 48,5 тысяч рублей

На регистрацию товарного знака «Казань — гастрономическая столица России» из бюджета города потратили 48,5 тыс. руб. Об этом «Ъ-Казань» сообщили в пресс-службе мэрии Казани. Товарный знак будет действовать до 22 января 2030 года. Ежегодная оплата бренда не требуется.

Как сообщал «Ъ-Казань», о получении нового статуса города стало известно на совещании в мэрии в понедельник. Заявка в Федеральную службу по интеллектуальной собственности была подана еще год назад, но свидетельство выдали 20 января 2021 года.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"