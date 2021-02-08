Казань зарегистрировала бренд «гастрономическая столица России»

Казань официально признана «гастрономической столицей России». Об этом сообщила глава городского комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Она отметила, что документы на регистрацию бренда «Казань — гастрономическая столица России» были поданы 22 января 2020 года, а 20 января этого года товарный знак был выдан федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Госпожа Санникова выразила уверенность, что новый товарный знак станет «гарантом растущего потока потребителей», будет способствовать увеличению числа туристов и популяризации татарских блюд.

Сегодня в Казани работают 2045 заведений общественного питания. Товарный знак будет действовать до января 2030 года.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"