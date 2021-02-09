08 февраля, понедельник
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Структура и динамика основных составляющих торговли товарами РФ

2020 к 2019 году 2020 год
Физический объем (%) Стоимость (%) Доля (%)
Экспорт
Нефть -11,4 -40,8 21,4
Нефтепродукты -0,800000000 -32,3 13,4
Газ -9,7 -39,6 7,5
Машины и оборудование -12,2 -10,1 7,4
Дизельное топливо (без биодизеля) 3,300000000 -32,6 5,7
Черные металлы -1,7 -12,1 4,7
Уголь -3 -22,5 3,7
Пшеница и меслин 20,9 28,2 2,4
Импорт
Машины и оборудование н/д -2,2 47,2
Пластмассы и изделия из них -4,900000000 -5,1 4,0
Запчасти транспортных средств -10,8 -12,6 3,3
Медикаменты н/д -28,7 3,2
Одежда н/д -6,1 3,0
Легковые автомобили -19,7 -31,4 2,3

Источник: ФТС.

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