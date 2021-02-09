Структура и динамика основных составляющих торговли товарами РФ

|
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|2020 к 2019 году
|2020 год
|
|Физический объем (%)
|Стоимость (%)
|Доля (%)
|Экспорт
|
|Нефть
|-11,4
|-40,8
|21,4
|Нефтепродукты
|-0,800000000
|-32,3
|13,4
|Газ
|-9,7
|-39,6
|7,5
|Машины и оборудование
|-12,2
|-10,1
|7,4
|Дизельное топливо (без биодизеля)
|3,300000000
|-32,6
|5,7
|Черные металлы
|-1,7
|-12,1
|4,7
|Уголь
|-3
|-22,5
|3,7
|Пшеница и меслин
|20,9
|28,2
|2,4
|Импорт
|
|Машины и оборудование
|н/д
|-2,2
|47,2
|Пластмассы и изделия из них
|-4,900000000
|-5,1
|4,0
|Запчасти транспортных средств
|-10,8
|-12,6
|3,3
|Медикаменты
|н/д
|-28,7
|3,2
|Одежда
|н/д
|-6,1
|3,0
|Легковые автомобили
|-19,7
|-31,4
|2,3