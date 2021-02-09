Структура и динамика основных составляющих торговли товарами РФ

2020 к 2019 году 2020 год Физический объем (%) Стоимость (%) Доля (%) Экспорт Нефть -11,4 -40,8 21,4 Нефтепродукты -0,800000000 -32,3 13,4 Газ -9,7 -39,6 7,5 Машины и оборудование -12,2 -10,1 7,4 Дизельное топливо (без биодизеля) 3,300000000 -32,6 5,7 Черные металлы -1,7 -12,1 4,7 Уголь -3 -22,5 3,7 Пшеница и меслин 20,9 28,2 2,4 Импорт Машины и оборудование н/д -2,2 47,2 Пластмассы и изделия из них -4,900000000 -5,1 4,0 Запчасти транспортных средств -10,8 -12,6 3,3 Медикаменты н/д -28,7 3,2 Одежда н/д -6,1 3,0 Легковые автомобили -19,7 -31,4 2,3