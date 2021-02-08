Бывший замглавы Спецстроя получил 13,5 года строгого режима

Бабушкинский суд Москвы приговорил к 13,5 года колонии строгого режима бывшего замдиректора Спецстроя России Александра Мордовца по делу о получении взятки в размере 32 млн руб., сообщили ТАСС в суде. Другому фигуранту дела бизнесмену Олегу Щурову назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

«Приговором суда Мордовец признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"), ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере") УК РФ. Ему назначено наказание путем частичного сложения наказания в виде 13 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере трехкратной суммы взятки в размере 97 144 710 руб., с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 6 лет»,— сказала пресс-секретарь суда.

Также господин Мордовец лишен воинского звания полковник запаса.

Александр Мордовец обвинялся в получении взяток от Олега Щурова, который был гендиректором компании «Строймонолит-14», подрядчика строительства космодрома Восточный, на общую сумму 32 млн руб. за покровительство и заключение подрядов. Господину Мордовцу Следственный комитет России предъявил обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 285 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями). Господину Щурову инкриминировали ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и ст. 285 (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями).

Александр Мордовец был не только одним из руководителей Спецстроя, но и зампредом правительственной комиссии по строительству космодрома Восточный, а также возглавлял оперативный штаб строительства. По материалам дела в 2014 году были заключены два контракта на строительно-монтажные работы и поставку стройматериалов с компанией «Строймонолит-14», причем итоги конкурса, по версии следствия, были сфальсифицированы.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Взятку соразмерили со сроком».