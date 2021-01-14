Взятку соразмерили со сроком

В Бабушкинском суде столицы прошли прения по делу бывшего заместителя директора Спецстроя Александра Мордовца и Олега Щурова, экс-гендиректора компании «Строймонолит-14», подрядчика строительства космодрома Восточный. Господин Мордовец обвиняется в получении взяток от бизнесмена на общую сумму 32 млн руб. за покровительство и заключение подрядов. Прокуратура попросила суд приговорить бывшего замдиректора Спецстроя к 13 годам 6 месяцам колонии строгого режима и крупному штрафу, его подельника — к 13 годам.

Прокуратура в прениях сторон предложила приговорить Александра Мордовца к 13 годам 6 месяцам колонии строгого режима со штрафом в размере трехкратной суммы взятки, а также лишить его права занимать на госслужбе связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий должности на срок семь лет, воинского звания «полковник запаса» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Об этом сообщили в Бабушкинском суде. Гендиректора ООО «Строймонолит-14» Олега Щурова, ранее уже осужденного на пять лет колонии общего режима, прокуратура попросила приговорить в общей сложности к 13 годам колонии строгого режима. Оглашение приговора назначено на 4 февраля.

Как ранее рассказывал “Ъ”, Александр Мордовец был не только одним из руководителей Спецстроя, но и зампредом правительственной комиссии по строительству космодрома Восточный, а также возглавлял оперативный штаб строительства. По материалам дела в 2014 году были заключены два контракта на строительно-монтажные работы и поставку стройматериалов с компанией «Строймонолит-14», причем итоги конкурса, по версии следствия, были сфальсифицированы. В частности, говорится в деле, к конкурсу были допущены две подставные фирмы, которые намеренно завысили цены контракта и тем самым дали возможность выиграть компании господина Щурова.

Общая сумма контрактов составила 322 млн руб., однако большая часть работ так и осталась невыполненной, а сам «Строймонолит-14» обанкротился.

Как говорится в материалах дела, господин Мордовец за общее покровительство, а также проведение всех процедур, связанных с заключением контрактов, получил от бизнесмена Щурова 10% от суммы договоров — 32 млн руб. Кроме того, предприниматель, по данным следствия, оплатил господину Мордовцу и расходы на телефонные переговоры, которые составили 381 тыс. руб. По данным следствия, взятки частями обналичивались через подставные фирмы, а затем передавались замдиректора Спецстроя через посредников, в том числе и его родственников. Нужно отметить, что господин Мордовец и господин Щуров знакомы много лет, они оканчивали один военный вуз, а брат первого Сергей Мордовец одно время даже работал в компании «Строймонолит-14».

Что известно об Александре Мордовце Читать далее

Господину Мордовцу Следственный комитет России предъявил обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 285 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями). Господину Щурову инкриминировали ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и ст. 285 (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями).

Александр Александров