Программа «Пациент – Врач»: открытый диалог о ВИЧ (18+)

Взаимодействие врача и пациента – ключ к успеху лечения. Фонд «Звездный путь» реализует программу развития диалога «Пациент – Врач», чтобы проблемы ВИЧ-инфицированных перестали быть запретной темой. За два года работы Фонд достиг значительных успехов в этом непростом деле.



Программа «Пациент – Врач» включает в себя программы информационной и психологической поддержки и врачей, и пациентов по вопросам ВИЧ-инфекции. В партнерстве с медицинскими учреждениями в Москве, Казани, Сочи и Набережных Челнах Фонд проводит программы консультирования пациентов, повышая доступность качественной информации о ВИЧ. «Благополучная жизнь с ВИЧ возможна, если пациент начинает лечение на раннем этапе заболевания, – рассказывает руководитель фонда Елена Владимировна Волохова. – Следующий шаг – социальная адаптация, помощь в построении жизни в новых условиях».

Программа Фонда патриотического, спортивного и социального воспитания граждан «Звездный путь» существует уже два года. Приоритетным направлением работы программы «Пациент – Врач» является создание сообщества пациентов. Формируются группы взаимодействия «Школа пациента», которые курируют врачи-инфекционисты и психологи. Информированность пациента является мощнейшим ресурсом в борьбе с болезнью. В течение 2019 года были проведены десятки семинаров о планировании семьи, лечении сопутствующих заболеваний, проблемах в общении между ВИЧ-инфицированными и врачами. Обсуждение общих проблем снижает психологический дискомфорт пациентов. В 2020 году все мероприятия программы проходили в онлайн-формате, а также активно развивались информационные сайты фонда пациент-врач.рф и www.hiv.plus. Пациенты теперь могут поддерживать связь между собой и со специалистами в условиях пандемии: на форуме или в формате телефонной консультации. При участии специалистов программы Российским Обществом онкогематологов был разработан онлайн-калькулятор совместимости противоопухолевых и антиретровирусных препаратов. Данные калькуляторы помогают в клинической практике для подбора предпочтительной терапии Большое место в работе программы «Пациент – Врач» занимает просвещение врачей. В октябре 2019 года в рамках междисциплинарного форума впервые обсуждались вопросы лечения онкологических заболеваний при ВИЧ-инфекции.

«Сочетание качественного лечения и информационной поддержки – вот формула реального повышения качества и продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных, – уверена Елена Владимировна Волохова.