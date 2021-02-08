СПбГУ разобрал экспозицию об Ахмеде Заки-Валиди после демонтажа бюста

Руководство Санкт-Петербургского государственного университета распорядилось демонтировать и поместить на хранение экспозицию, посвященную башкирскому востоковеду Ахмету-Заки Валиди. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы ректорского совещания вуза.

Ранее в январе бюст Валиди, стоящий во дворе университета, был демонтирован по требованию прокуратуры. Такое решение прокуратура приняла после проверки в рамках законодательства о противодействии экстремизму. Ахмет-Заки Валиди оценивается многими экспертами как пособник нацистского режима в 30-х годах.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что СПбГУ рассчитывает отказаться от дистанционного обучения к маю.