Михаил Мишустин: на развитие сельских территорий Адыгеи выделят 450 млн рублей

В 2021 году правительство РФ в рамках профильной госпрограммы выделит 450 млн руб. на развитие сельских территорий Адыгеи. Об этом стало известно в ходе сегодняшней встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с представителями агропромышленного комплекса республики.

По заявлению главы правительства РФ, которое приводит РИА Новости, общий объем финансирования программы комплексного развития сельских территорий составит 3,6 млрд руб. Средства направят на реализацию порядка 30 проектов, включая финансирование сельскои ипотеки. Эта мера позволит улучшить жилищные условия около 12 тыс. семеи.

Как писал “Ъ-Кубань”, Михаил Мишустин обещал изыскать 250 млн рублей на ремонт бассейна в Майкопе.

Наталья Решетняк