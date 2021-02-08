Мать задержанного петербургского подростка требует от полиции 200 тысяч рублей

Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал иск Оксаны Кладько к городской полиции. В прошлом году ее сына-подростка задержали за нарушение режима самоизоляции и отправили в центр содержания несовершеннолетних на два дня. О регистрации иска сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В иске госпожа Кладько потребовала взыскать с полиции 200 тысяч рублей морального ущерба за незаконное задержание. Молодого человека задержали якобы за нахождение на детской площадке, когда он нес продукты своему пожилому родственнику. Но, как особо подчеркнула пресс-служба судов, по указанному в протоколе адресу никакой детской площадки нет, чем и обоснован иск.

В качестве третьих лиц по иску привлечены Минфин и ОМВД по Курортному району. Предварительное судебное заседание состоится в конце марта.

Ранее “Ъ-СПб” писал о том, что городские суды вынесли более 90 решений о штрафах в отношении участников петербургской акции протеста.