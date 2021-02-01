Суды вынесли более 90 решений о штрафах в отношении участников петербургской акции протеста

С вечера воскресенья, 31 января, петербургские суды начали рассматривать материалы дел в отношении задержанных в ходе несогласованной властями акции в поддержку Алексея Навального.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, более 90 человек оштрафованы на сумму до 20 тыс. руб. по ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) и по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции). Еще более 50 — арестованы на срок до 15 суток.

Регистрация новых материалов судами и их рассмотрение продолжается.

Подробнее об акции протеста — в материале “Ъ-СПб” «Ты достал тут бегать»