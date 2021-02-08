Губернатор Дрозденко предложил бороться с борщевиком общественными работами

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил включить в список общественных работ уничтожение борщевика. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Господин Дрозденко отметил успех прошлогодней акции «Не заплатил алименты — скоси борщевик», в рамках которой неплательщиков алиментов привлекали к механическому уничтожению растений на берегу Ижоры (обработка химикатами возле водных объектов запрещена действующим законодательством). Также губернатор высказал идею проведения регулярных субботников с обязательным выкашиванием борщевика по берегам.

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