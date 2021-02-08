08 февраля, понедельник
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Пресс релиз| все

Губернатор Дрозденко предложил бороться с борщевиком общественными работами

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил включить в список общественных работ уничтожение борщевика. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Господин Дрозденко отметил успех прошлогодней акции «Не заплатил алименты — скоси борщевик», в рамках которой неплательщиков алиментов привлекали к механическому уничтожению растений на берегу Ижоры (обработка химикатами возле водных объектов запрещена действующим законодательством). Также губернатор высказал идею проведения регулярных субботников с обязательным выкашиванием борщевика по берегам.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал об экологическом скандале в Курортном районе Петербурга — там завели уголовное дело за вырубку леса под строительство несогласованной дороги.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Экспертное мнение

Экспертное мнение

Партнерские проекты

Конференции

Новости компаний | все

Профиль пользователя