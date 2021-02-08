Саратовского депутата Бондаренко оштрафовали за участие в несанкционированной акции

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко (КПРФ) оштрафован на 20 тыс. руб. за участие в несанкционированной акции протеста в Саратове 31 января, организованной сторонниками Алексея Навального.

Согласно решению Фрунзенского районного суда Саратова, Николай Бондаренко, несмотря на требования сотрудников ОВД разойтись, принимал участие в указанном несанкционированном публичном мероприятии, тем самым «совершил умышленные активные действия при проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия, в нарушение п. 1, ч. 3, ст. 6 ФЗ от 19 июня 2004 года №54-ФЗ "О собраниях, митингах, шествиях, пикетированиях"».

Николая Бондаренко задержали полицейские сегодня утром, 8 февраля, его доставили в отдел полиции и составили протокол о нарушении п. 5 ст. 20.2 КоАП РФ. Сам депутат вину не признает: говорит, что в тот день находился по просьбе граждан в своем избирательном округе, и утверждает, что его задержание и последующий суд связаны с его планами выдвигаться в Государственную думу РФ.

Сергей Петунин, Саратов