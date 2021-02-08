Задержанную главу ИФНС по Туапсе подозревают в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве

В отношении главы налоговой инспекции Туапсе возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч.6 ст.290 УК РФ) в размере 4,5 млн руб. Ранее ее задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ) , сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в 2014 году начальница ИФНС №6 потребовала от директора строительной организации взятку за покровительство. Чтобы придать своим действиям законный вид, она попросила гендиректора компании заключить с ее родственницей договор на аренду коттеджа. По договору мужчина перечислил на счет, находящийся в пользовании подозреваемой, 4,5 млн руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, главу межрайонной инспекции ФНС № 6 по Краснодарскому краю Елену Семеняк задержали 26 января 2021 года, причины задержания тогда не раскрывались. Сейчас известно, что подозреваемая потребовала от должностных лиц администрации Туапсинского района выдать незаконное разрешение на реконструкцию гостиницы, долевой собственник которой – ее родственница. Здание гостиницы было возведено с нарушениями выданного ранее разрешения на строительство.

Виктория Колганова