Оставившую без тепла 50 тыс. воронежцев аварию планируют устранить к полуночи

Сотрудники местного филиала ПАО «Квадра» планируют к 11 часам вечера закончить устранение аварии из-за которой без отопления в сильный мороз остаются 67 многоквартирных жилых дома и 13 соцобъектов в Железнодорожном районе Воронежа, сообщили в компании.

«Квадра» ведет срочный ремонт участка теплосети от котельной по адресу: Ленинский проспект, 162. На месте работают пять ремонтных бригад. «Специалисты заменили поврежденную часть теплосети длиной 11 метров на новую, сейчас проводят врезку. В ремонте задействованы пять ремонтных бригад, оснащенных всей необходимой техникой. Энергетики прилагают все усилия, чтоб завершить работы как можно раньше»,— сказали «Квадре».

Около 11 часов вечера понедельника компания планирует подать теплоноситель который управляющие компании домов после начнут подключать до каждой квартиры, это потребует еще некоторого времени.

Ремонтные работы таким образом могут занять всего порядка суток. Предварительно планировалось, что отопление включат раньше, в 15 часов дня. Напомним, с жалобами на отсутствие тепла жители пострадавших кварталов начали обращаться с трех часов ночи понедельника.

Первоначально ночью в двадцатиградусный мороз отопления не было в 170 домах в Железнодорожном районе, в которых живут порядка 50 тыс. человек. К полудню понедельника и в течение всего дня без отопления оставались 67 жилых домов на улицах 25 Января, Переверткина, Зои Космодемьянской, Остужева, Суворова и на Ленинском проспекте.

«Высоковольтные кабели и газовый трубопровод на этом участке пролегают возле трубопровода, а значит невозможно было в земляных работах задействовать технику. Чтобы добраться до места повреждения, копать пришлось вручную, что заняло намного больше времени»,— рассказали в «Квадре» о сложности работ. В компании также заявили, что «период недопоставки тепла будет учтен при начислении платы за февраль и отражен в квитанциях».

При этом в «Квадре» частично переложили ответственность за аварию на местные власти. В пресс-службе воронежского филиала компании особо подчеркнули, что авария произошла на «концессионном участке», который компания получила в марте 2019 года. «Капитального ремонта на теплосети его владелец МКП "Воронежтеплосеть" (контролируется мэрией.— “Ъ-Черноземье”) не проводил 26 лет! В 2019 году мы сразу заменили от котельной почти полкилометра ветхого трубопровода. Поврежденный участок как раз относится к ветхому отрезку, на котором мы работы еще не проводили»,— заключили в «Квадре».

Сергей Калашников