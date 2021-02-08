Кузовлев покинул правление ВЭБа на фоне слухов об уходе в Газпромбанк

Первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев не вошел в обновленный состав правления госкорпорации, сообщает «Интерфакс». Два других первых зама Игоря Шувалова, входивших в предыдущий состав правления, Николай Цехомский и Алексей Мирошниченко, остались и в новом составе.

В пресс-службе корпорации сообщили, что на данный момент Михаил Кузовлев продолжает занимать свою должность. В последние несколько дней появляются сообщения о его переходе в Газпромбанк. Ранее несколько источников «Интерфакса» сообщали о возможных переменах в руководстве Газпромбанка, но информации о финальном решении пока нет.

Михаил Кузовлев родился 8 августа 1966 года. Окончил МГИМО. Работал в Пробизнес-холдинге и Пробизнесбанке. С 2002 года занимал руководящие должности в группе ВТБ. В 2015-2018 годы занимал пост предправления АКБ «Российский капитал». С июня 2018 года —первый зампред ВЭБа.