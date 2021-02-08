«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Сегодня мы пытаемся предложить инвесторам варианты для крупных инвестиций, ищем идею на миллион. На какие активы стоит обратить внимание инвесторам? Какие тенденции заметны на рынках? Своими идеями поделится руководитель Private Banking банка ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Итак, Дмитрий, какая у вас идея?

Сенсационная. Шучу. Изобретения колеса и теория относительности – вот были отличные идеи. А это просто предложение по возможностям инвестирования. Дополнительный инструмент, который предлагает ВТБ.

ВТБ один из лидеров рынка поэтому и внимание к продуктам, которые выпускает Ваш банк, повышенное.

Действительно, ВТБ — банк №1 для крупного частного капитала по версии Forbes и лидер в России, по оценке Euromoney, в управлении инвестициями и обслуживании собственников бизнеса.

Благодаря профессиональной экспертизе и индивидуальному подходу к инвестиционным стратегиям за прошлый год инвестиционный портфель Private Banking ВТБ увеличился более чем на 70% и превысил 1 трлн рублей. И в целом 25 тыс. VIP-клиентов доверяют нам в управление 2,7 трлн рублей. А это не только большие цифры, но и большая ответственность, и мы очень внимательно относимся к потребностям наших клиентов.

Например, учитывая, что многие из них имеют сбережения в валюте, с сегодняшнего дня до 25 марта ВТБ размещает уже субординированные облигации, номинированные в валюте. То есть, номинал бумаг будет выражен в долларах США и евро, а все расчеты будут осуществляются в рублях по курсу ЦБ.

В чем преимущество, если оно есть, этих бессрочных облигаций над классическими?

Во-первых, повышенная доходность, так как они включаются в капитал Банка. И при этом содержат еще дополнительную премию в размере около 1% годовых по отношению к рыночным бенчмаркам. Это обеспечивает владельцу ценной бумаги компенсацию расходов на НДФЛ от валютной переоценки, причем даже при сценарии ослабления курса рубля на 50% за каждые 5,5 лет или на 100% за каждые восемь лет владения облигацией.

По бумагам установлена фиксированная ставка в долларах США — 5%, а в евро — 3,75% (что соответствует где-то 8,6% в рублях). Кроме того, помимо облигаций с фиксированной ставкой, Вы можете приобрести бумагу с плавающей ставкой: SOFR +4,25% годовых и EURIBOR 6М +4,15% годовых. А можете купить и те и другие для диверсификации облигационного портфеля при увеличении процентных ставок в дальнейшем.

Может ли инвестор в любой момент выйти из этих облигаций?

Конечно, субординированные облигации ВТБ — абсолютно ликвидный продукт. Вторичное обращение предусмотрено уже с первого дня их размещения на Московской бирже. Так что с ними важнее не пропустить точку входа, чем момент выхода.

А какая минимальная сумма для такого входа?

Минимальный объем лота – $150 тыс. или €125 тыс. Но важно сказать, что одновременно с данными размещениями клиентам-квалифицированным инвесторам станет доступно приобретение паев ПИФа с активами на базе субординированных выпусков ВТБ. Там минимальная первоначальная сумма вложения — от 500 тыс. руб. Это, конечно существенно расширяет возможности частных лиц по инвестированию своих сбережений.

Действуют ли бессрочно первоначальные ставки по купонам?

По фиксированным облигациям ставки будут действовать те же 5 с половиной лет до первого колл-опциона. На следующие 5 лет купон будет опять фиксированный и рассчитан как 4,54% и доходность казначейских облигаций США – для долларовых субордов и, по аналогии, 4,45% и доходность 5-летних гособлигаций Германии.

По бумагам с плавающими ставками купон будет устанавливаться каждые полгода по формуле, как я описал выше, исходя из рыночных ставок в долларах и евро +4,25% и +4,15% годовых соответственно. Это позволит увеличить доходность в случае роста базовых ставок в этих валютах. Но проще всего позвонить персональному менеджеру в ВТБ, и он вам поможет.