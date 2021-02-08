Суд признал банкротом супругу Вадима Ванеева

Арбитражный суд Ростовской области принял решение признать банкротом Марину Ванееву, супругу ростовского предпринимателя Вадима Ванеева. В отношении госпожи Ванеевой введена процедура реструктуризации долгов. Информация об этом опубликована в картотеке суда.

В октябре государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» обратилась в суд с требованием признать Марину Ванееву банкротом. Сумма исковых требований составила более 1,1 млрд руб.

Напомним, 2 февраля суд признал банкротом Вадима Ванеева, основателя компаний по производству мяса индейки «Евродон». Заявление о банкротстве Вадим Ванеев подал 11 августа 2020 года. В октябре в дело вступил ВЭБ.РФ. Проект господина Ванеева был реализован кредитные средства ВЭБ.РФ. На площадках предприятия с декабря 2016 года по апрель 2017 года случились вспышки птичьего гриппа, из-за чего производство было остановлено. Убытки компании превысили 2,6 млрд руб. «Евродон» не смог выполнять кредитные обязательства, поэтому в 2018 году предприятие перешло под контроль ВЭБ.РФ. В 2019 году ООО «Евродон» было объявлено банкротом с открытием процедуры конкурсного производства. Позже ВЭБ. РФ уступил права требования к «Евродону» Россельхозбанку. Новый кредитор передал производственные мощности обанкротившейся компании в аренду ГК «Дамате».

Наталья Шинкарева