На территории «Самсона» в Петербурге появится школа

Территория бывшего мясокомбината «Самсон» в Московской районе нашла применение – здесь будет построена школа на 1125 мест. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Сегодня губернатор Александр Беглов на совещании с членами правительства города подписал постановление, согласно которому земля под «Самсоном» выделяется на строительство школы. Как отметил господин Беглов, создание социальной инфраструктуры – приоритет городской власти.
После возведение здание школы будет сразу передано на баланс города.
Ранее “Ъ-СПб” писал, что собственника комплекса зданий фабрики «Красное знамя» через суд принудили выполнить его ремонт.