На Кубани черных риэлторов проверяют на причастность к гибели их жертв

В Краснодарском крае органы предварительного расследования проводят проверку в отношении четырех женщин—фигуранток уголовного дела о мошенничестве с имуществом стариков, сообщила прокуратура края. Александра Донченко, ее дочери Алена и Анастасия Матяшенко, а также Татьяна Лукоянова могут быть привлечены к ответственности за особо тяжкие преступления в отношении потерпевших, которые скончались при невыясненных обстоятельствах.

Как ранее сообщал “Ъ”, в деле черных риэлторов насчитывается 12 эпизодов хищения имущества пожилых людей. Женщины находили одиноких стариков в Армавире, Сочи и Краснодаре, после чего Александра Донченко знакомилась с каждым из них, входила в доверие и либо заключала брак, либо представлялась родственницей. Пожилые люди подписывали завещание, дарственную или доверенность, а через непродолжительное время поступали в предсмертном состоянии в больницы, где, не приходя в сознание, умирали, сообщили в прокуратуре. Всего жертвами фигуранток дела стали 11 пожилых людей, у которых было похищено имущество на 21 млн руб.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Браки со смертельным исходом».

Анна Перова, Краснодар