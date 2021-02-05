Браки со смертельным исходом

В Армавире перед судом предстанет группа женщин, которых обвиняют в мошенническом присвоении имущества пожилых людей. Предполагаемый организатор незаконной схемы Александра Донченко пять раз выходила замуж за стариков, а всего потерпевшими признаны 12 человек, 11 из которых скончались. Госпожа Донченко утверждает, что не совершала ничего противозаконного, а всего лишь оказывала услуги по уходу за пожилыми людьми, от которых отказались родственники.

В Армавирский городской суд Краснодарского края поступило уголовное дело в отношении Александры Донченко, ее дочерей Анжелики и Алены Матяшенко, а также их знакомой Татьяны Лукояновой, обвиняемых в серии мошенничеств, сообщается на сайте суда. Первое слушание назначено на 19 февраля.

Александра Донченко, которую следствие считает организатором преступлений, обвиняется в совершении 12 эпизодов мошенничества, объем обвинения ее сообщницам несколько меньше. По данным полиции, госпожа Донченко и ее дочери при помощи риэлтора Татьяны Лукояновой подыскивали одиноких мужчин и женщин, в том числе злоупотребляющих спиртными напитками.

В некоторых случаях 53-летняя Александра Донченко заключала браки со стариками (всего — пять), иногда, по информации МВД, ее дочери убеждали пожилых людей, что они якобы являются их родственницами.

В результате обмана и манипуляций, как полагает следствие, пожилые люди оформляли на имя Донченко или сестер Матяшенко дарственные, завещания или доверенности на продажу их имущества. Всего фигуранткам дела вменяют незаконное приобретение квартир, гаражей, участков и банковских вкладов на сумму 21,7 млн руб. По данным полиции, «черные риэлторы» действовали с 2013 года, за это время 11 пожилых людей, распорядившихся имуществом в пользу госпожи Донченко и ее сообщниц, скончались. Уголовное дело по заявлениям родственников было возбуждено еще в 2015 году, затем следствие было приостановлено и возобновлено в 2020-м, тогда же обвиняемые были арестованы и до настоящего времени находятся в СИЗО.

Адвокат Александры Донченко Сергей Кукреш рассказал “Ъ”, что его подзащитная не признает себя виновной, а в деле, по его мнению, нет никаких доказательств совершения мошенничества. По словам защитника, госпожа Донченко и ее дочери оказывали услуги по уходу за пожилыми людьми.

«Александра Донченко не отрицает, что зарабатывала, помогая одиноким пожилым людям, однако ее подопечные распоряжались имуществом добровольно,— уточнил адвокат.—

Родственники не уделяли старикам внимания, а только ждали их смерти, чтобы получить наследство, старики фактически были брошены, в такой ситуации вполне понятно, что они хотели отблагодарить женщин за добрые поступки».

Интересно, что в спорах с родственниками стариков за наследство суды обычно становились на сторону госпожи Донченко и ее дочерей. Например, сестра 72-летнего жителя Сочи, который оставил Алене Матяшенко участок земли и квартиру, пыталась оспорить завещание, представив документы о том, что у мужчины было органическое расстройство личности на фоне инсультов и злоупотребления спиртным, при этом родственники мужчины утверждали, что ни разу не видели у него госпожу Матяшенко, однако суд не усмотрел в завещании ничего подозрительного и признал документ законным.

Жительница Армавира просила суд выделить ей долю из наследственного имущества ее бывшего мужа, с которым она проживала вместе и организовывала его похороны, а вскоре узнала, что квартира и вклад в банке завещаны Александре Донченко, которую никто из знакомых умершего не видел и не знал. Суд и в этом случае отказал заявительнице.

Анна Перова, Краснодар